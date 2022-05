Les people rendent hommage à Régine (photos)

À lire aussi La chanteuse et comédienne Régine est décédée

Ce lundi, ils étaient encore nombreux à lui rendre hommage.

Ainsi pour Le Parisien, Jane Birkin et Didier Wampas ont confié que Régine avait toujours été présente pour ses amis. De nature généreuse, l’artiste aidait dès que possible même s’il ne s’agissait de gens qu’elle ne connaissait pas ou de sans-papiers. « Dès qu’elle pouvait se mettre au service d’une cause, elle le faisait », a affirmé Jane Birkin.

Pour sa part, Didier Wampas s’est remémoré l’enregistrement de « La Grande Zoa » en 2009. « C’était drôle parce qu’après l’enregistrement, l’ingénieur du son trouvait que nous avions la même voix ! Moi qui pensais chanter comme Joe Strummer. »

Line Renaud quant à elle a partagé une photo d’elles. « Régine est partie. Nos chemins se sont croisés mille fois. La Nuit est orpheline, elle a perdu sa Reine. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches »

Enfin, Pierre Palmade s’est dit très touché par le décès de son « amie » et « confidente ». « Comme tu as été la confidente de tant d’artistes et d’anonymes qui venaient raconter ou oublier leur vie dans toutes tes boîtes de nuit (…) J’étais dans tes petits papiers et j’en suis fier, tu me prenais comme j’étais, sans me juger. Et ça, ça va me manquer, quelqu’un qui m’aime sans me juger. Pourvu que le public soit curieux d’écouter tes chansons et de connaître ta vie à travers tes livres, car tu es, tu étais, passionnante. Je t’aime pour toute la vie, Régine. »