La sédentarité tue

On s’inquiète de ces pourcentages car la sédentarité augmente le risque de décès de 20 % à 30 %. L’inactivité physique booste la probabilité d’apparition de nombreux problèmes de santé, doublant les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, d’obésité. Elle accentue encore les risques de cancers du côlon et du sein. Selon l’OMS, elle est même la cause principale de 21 à 25 % de ces deux types de cancer. Elle fait monter les risques d’hypertension artérielle, d’ostéoporose, de troubles lipidiques. La sédentarité est encore considérée comme la cause principale de 27 % des cas de diabète et d’environ 30 % des cas de cardiopathie ischémique. Elle fragilise également la santé mentale, facilite le stress, la dépression et l’anxiété.

Des journées passées devant un ordi, des soirées devant une série télé : nos modes de vie ne sont guère physiques même s’ils sont épuisants. Mais cette inactivité qui concerne quelque 31 % des adultes n’est pas sans conséquences sur nos organismes car selon l’OMS, pas moins de 5 millions de décès par an pourraient être évités si nous étions plus actifs ! La sédentarité est même le quatrième facteur de risque de décès prématuré.

Ses effets négatifs sont plus importants encore si au manque d’exercice physique se rajoutent des problèmes de tabagisme et une mauvaise alimentation. Ne pas bouger, fumer et mal manger font rapidement – on le souligne – augmenter la fréquence des affections cardiovasculaires, du diabète et de l’obésité.

Entre 150 et 300 minutes d’activité physique par semaine

Si la situation est sombre, elle n’est pas désespérée car il y a une solution : bouger, faire de l’activité physique. On le rappelle, l’activité physique désigne pour les spécialistes, non pas le sport mais « tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d’énergie. » Ainsi l’activité physique désigne tous les mouvements que vous effectuez à votre travail, chez vous ou quand vous sortez pour vos loisirs. Vous penserez donc à marcher davantage, à prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur, à ne pas prendre systématiquement la voiture, à opter pour le vélo… Et puis idéalement vous rajoutez quelques heures de sport.

À quel rythme faut-il bouger ? Combien de temps faut-il consacrer à l’activité physique et au sport ? Il est chaudement recommandé d’avoir une activité d’endurance d’intensité modérée entre 2 heures et demie et 5 heures par semaine. Ou entre 1 heure et demie et 3 heures d’activité d’endurance soutenue par semaine. À cela, vous rajoutez deux fois par semaine du sport.