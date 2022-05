Les prévisions effrayantes de Bill Gates: «Nous n’avons pas encore eu droit au pire Covid possible»

Bill Gates sort son nouveau livre « How to prevent the next pandemic » ce mardi aux Etats-Unis. Le milliardaire avait fait, en 2015, une conférence Ted Talk baptisée: « La prochaine épidémie? Nous ne sommes pas prêts. » Huit ans et une pandémie de Covid plus tard, on peut difficilement lui dire qu'il avait tort. Aujourd'hui, il lance un nouvel avertissement: pour lui, nous n'avons pas encore eu droit au pire Covid possible.

« Nous risquons toujours que cette pandémie génère un variant encore plus transmissible et encore plus mortel », dit-il au Financial Times. Selon lui, il y a plus de « 5% de risques que nous n'ayons pas encore vu le pire de cette pandémie ».