«Sans moi, elle aurait vendu 12 disques»: Louis Bertignac fâche Carla Bruni et se défend maladroitement

Louis Bertignac a taclé Carla Bruni dans Paris Match. Aujourd’hui, il admet avoir « fâché » son amie et accuse le magazine d’avoir déformé ses propos.

Dans une interview accordée à Paris Match et publiée le 30 avril, Louis Bertignac revient sur sa collaboration avec Carla Bruni, en 2002. « Elle m’a fait écouter des maquettes que je trouvais franchement nulles », se souvient-il. « Je suis revenu à l’essence des choses : ensemble, nous jouions les Stones en acoustique, juste avec nos voix et nos guitares. Je lui ai proposé de bosser de cette manière-là sur deux morceaux. C’était magnifique. Elle aussi a adoré, et elle m’a demandé de faire tout l’album. Sans moi, elle aurait vendu 12 disques. »

Louis Bertignac précise dans l'interview que Carla Bruni est son « amie ». « On se parle, on discute, elle est la marraine de ma fille aînée. » L'épouse de Nicolas Sarkozy n'aurait cependant pas apprécié les confidences de Bertignac et lui aurait fait savoir. Dans un entretien accordé à Sud Ouest ce 2 mai, il admet: « Je sais qu'il y a des trucs que Carla n'a pas appréciés. »