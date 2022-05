Un enfant de 4 ans a réussi à mettre en marche et à conduire la voiture de ses parents

Une scène surprenante et terriblement dangereuse.

Ce samedi 30 avril aux Pays-Bas, à Utrecht, un garçonnet de 4 ans a volé les clés de la voiture de ses parents, avant de la mettre en marche et de carrément réussir à la conduire ! Il a toutefois eu du mal à garder la route et a percuté deux voitures garées dans la rue, rapporte 7sur7. Malgré le caractère surréaliste de la scène, ce n’est pas à ce moment que le bambin a été retrouvé. Ce n’est en effet que par la suite, alors qu’il marchait seul, vêtu d’un pyjama et sans chaussures, que sa présence a été signalée par un passant à la police.

Pris en charge par les gendarmes qui ont vérifié son état de santé, le chauffeur précoce a été emmené au commissariat pour prévenir ses parents. C’est seulement à ce moment que les policiers ont pris connaissance des accidents survenus plus tôt. Comme des témoins avaient noté la plaque d’immatriculation de la voiture en cause, c’est à cet instant que le lien a été établi entre les deux incidents.