À la télé ce soir: «La bataille de Midway» ou «Elektra» (vidéos)

« La bataille de Midway », à 21H15 sur C8 – trois étoiles

de Jack Smight (1976)

Le luxueux casting typique de l’époque et la précision historique des faits contrastent avec l’incursion des images d’archives naïvement coloriées et souvent anachroniques, concernant notamment les avions et leurs cocardes ! À ce titre, le récent « Midway » de Roland Emmerich fait évidemment mieux tout en exagérant certains détails et en donnant de la plus importante bataille de la guerre du Pacifique une vision moins panoramique. Résultat des courses : un mélange des deux eût été vraiment l’idéal.

« La Bataille des Ardennes », à 23H40 sur C8 – trois étoiles

de Ken Annakin (1965)

Certains décors empruntés à la Sierra de Madrid frisent le ridicule et les blindés allemands ont été sortis des vieux stocks de l’US Army. Et pourtant, cette superproduction réalisée par l’auteur des scènes britanniques du « Jour le plus long », et des « Merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines » affiche un panache, une intensité et un suspense final à la hauteur de son fabuleux casting. En fin de compte, un grand film de guerre pour relater le dernier sursaut nazi du conflit.

« Daredevil », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Mark Steven Johnson (2003)

Sans être un véritable échec commercial, cette adaptation pourtant convenable d’un des innombrables comics de Marvel n’a pas obtenu le retour populaire escompté, à l’image d’Elektra qui s’en échappa deux ans plus tard (et qui suit dans la programmation). Du coup, la Fox a remballé la franchise à la maison d’édition new-yorkaise, désormais sous contrôle Disney. Il est amusant de constater que Ben Affleck, alors une fois de plus décrié pour son manque de charisme, est ensuite devenu un appréciable Batman, face à Henry Cavill en Superman dans « Dawn of Justice » et ses suites. Comme quoi, il y en a qui ont eu bien raison de persévérer !

« C’est la vie », à 21H50 sur BE 1 – deux étoiles

