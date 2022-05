Les Red Flames mettent le feu

Les Red Flames brillent comme jamais ! À chaque match ou presque, elles marquent sans complexe. Souvenez-vous de ce 19-0 face à l’Arménie, et plus récemment, de ce 1-6 au Kosovo avec un quadruplé de Tessa Wullaert, la capitaine. Les joueuses belges ne lâchent décidément rien durant cette campagne qualificative à la Coupe du monde 2023. Sur les matches déjà disputés, le score est sans appel : 6 victoires, un partage et une seule défaite.