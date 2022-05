Range Rover 2022: la reine ne meurt jamais!

Nombreux sont les concurrents à avoir tenté de lui ressembler. Mais la Range Rover demeure au-dessus du lot avec le « je-ne-sais-quoi » qui fait toute la différence. La structure est toute neuve, le châssis est, en très grande partie, en aluminium et bien plus rigide que les anciens modèles. Le confort est toujours au plus haut niveau. Que ce soit pour l’insonorisation (atteignant les sommets du genre) ou en termes de suspensions. Au volant, assis haut, le conducteur domine la route ou le terrain accidenté qu’il s’apprête à affronter. Le luxe est partout, les matériaux de qualité, le cuir – parmi un choix multiple – est épais et parfaitement ajusté. Le tableau de bord est évidemment aux goûts du jour, avec des écrans digitaux et, bien sûr, un écran géant en place centrale. À l’arrière, l’ambiance s’avère fastueuse. Déjà, dans sa version « courte » (505 cm tout de même), l’espace pour les jambes ne manque pas. Mieux encore, évidemment, sur la version longue (+20 cm). Quant au coffre, il affiche plus de 700 litres en configuration 4 ou 5 places.