Quand les morts se réveillent!

C’est à peine croyable, et pourtant le phénomène existe : des cœurs qui ne battent plus, puis se remettent en marche. Parfois après plus d’une heure. Cette « situation clinique » déroutante, les médecins l’appellent volontiers « le phénomène de Lazare », référence au personnage de l’Évangile, Lazare de Béthanie, qui est sorti vivant de son tombeau grâce aux pouvoirs de Jésus, quatre jours après sa mort. Le 29 mars dernier, un éboueur de Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, a vécu cette « autorésurrection ». Le destin de Mohamed, 66 ans, a été largement relayé par la presse française. En plein travail, il s’est effondré au petit matin, victime d’un arrêt cardiaque. Le service de réanimation ne peut rien pour lui, plus de pouls. Le corps du sexagénaire est même placé dans une housse funéraire, raconte « Le Parisien ». Un policier perçoit alors des « gémissements » venus tout droit du sac. Stupeur. Des pulsations sont finalement constatées au niveau de la carotide.