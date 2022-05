Un renard s’infiltre dans le zoo de Washington et tue 25 flamants rouges

« Au cours de la matinée du 2 mai, l’équipe de la maison des oiseaux a découvert les flamants décédés et a aperçu un renard » dans l’enclos extérieur des volatiles, a rapporté le Smithsonian’s National Zoo, qui précise que le renard a réussi ensuite à s’échapper.

La flamboyance, le nom donné à un troupeau de flamants, comptait à l’origine 74 flamants des Caraïbes, ou flamants rouges.

« C’est une perte tragique pour nous et pour tous ceux qui portent les animaux dans leur coeur », a déploré la directrice du zoo, Brandie Smith. « La barrière que nous utilisions avait passé une inspection avec succès et est utilisée par d’autres zoos homologués à travers le pays », précise-t-elle, avant d’ajouter : « Notre attention est désormais portée sur le bien-être du reste de la volée et sur le renforcement de nos habitats. »