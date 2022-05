À la télé ce soir: le Real face à Manchester City en Ligue des champions et «Disparition inquiétante»

Lors de la demi-finale aller du 26 avril dernier, les Anglais de Manchester City l'ont emporté 4-3 lors d'un match épique, encore marqué par le sceau de Karim Benzema. Malgré cette défaite, l'ADN de la Ligue des Champions coule dans les veines des madrilènes emmenés par leur attaquant français et le club de la capitale espagnole ne rend jamais les armes. Mais les Mancuniens du coach Pep Guardiola demeurent des joueurs bien organisés et portés vers un jeu très offensif. C'est un véritable choc de titans qui se profile pour cette demi-finale retour de l'édition 2021/2022. Qui ira en finale le 28 mai prochain sur la pelouse du Stade de France ?

Disparition inquiétante, à 21h10 sur France 2

Marié, deux enfants, habitant un petit pavillon confortable, Mais ses fins de mois seraient intenables sans les petits combines auxquelles il se livre en cachette de sa famille, Mais Laura, l'une de ses clientes, meure d'une overdose. L'enlèvement de la procureure Dassault serait-il en lien avec ce fait divers ?...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Au nom du peuple italien, à 20h35 sur La Trois - Quatre étoiles

de Dino Risi (1971)

Signé par le grand auteur milanais de « Parfum de femme », cette « contre-enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon » marque un sommet absolu dans la satire sociale et politique de l’Italie « d’epoca ». Tout y est passé à la moulinette avec en point d’orgue l’émeute suivant une victoire historique de la Squadra. À revoir ou à découvrir comme un documentaire sur les excès historiques et récurrents des générations d’un formidable pays qui ne sera jamais comme les autres.

Lion, à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

de Garth Davis (2016)

Deux British Film Academy Awards ont récompensé ce récit émouvant, abordant sans excès tous les drames supposés de la tendre enfance qui ne l’est jamais par la force des choses dans les pays surpeuplés. Même la morale en filigrane de l’histoire est totalement pertinente.

Stargate Origins : Catherine, à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Mercedes Bryce Morgan (2018)

Il s’agit d’un remontage d’une web-série de mini-épisodes, préquel du film de Roland Emmerich, en rappelant que ce dernier remonte à 1994 déjà. Du total « sous-Indiana Jones » clairement avoué, plutôt efficace au niveau des effets spéciaux et emmené par une jeune actrice australienne qui n’a vraiment pas froid aux yeux, Ellie Gall.

Les visiteurs : la Révolution, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Jean-Marie Poiré (2016)

Futur nanar de collection assuré, cette « Révolution » n’en est pas une, mais on est loin du navet décrié par la critique non conviée en avant-première par les auteurs en parfaite connaissance de cause. C’est parfois téléphoné et volontairement idiot, mais c’est aussi souvent drôle et ça laisse la porte béante à une nouvelle suite promettant un hommage à « La grande vadrouille » et « Papy fait de la résistance ».

Contrôle parental, à 22h05 sur AB3 - Deux étoiles

de Kay Cannon (2018)