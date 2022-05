Essai du Kymco DTX 360: scooter baroudeur

En voilà une drôle de machine. Un maxiscooter avec des pneus à crampons et des protège-mains ? Oui, c’est le nouveau DTX 360 de Kymco.

Des protège-mains et des pneus à pavés, sur un scooter ? L’équipement se révèle pour le moins original ! Sommes-nous en train d’assister à la naissance d’un nouveau genre, comme celui des trails, il y a quelques années dans le marché moto ? Peut-être bien… Clairement, sa ligne « endurisée » du DTX 360 ne manque pas d’attirer l’attention. Tout comme ses coloris. Un vert foncé/anthracite très tout-terrain ou un orange/anthracite particulièrement lumineux. Et en parlant de luminosité, la signature diurne à l’avant n’est pas en reste, tout comme le dessin très moderne du phare arrière. Un éclairage, évidemment, à LEDs, à l’instar de celui des clignoteurs. Derrière le tablier, on découvre une toute nouvelle instrumentation entièrement digitale. Un peu futuriste dans son affichage, ce tableau de bord se révèle particulièrement bien lisible, avec la vitesse affichée en énormes caractères, sous le régime moteur, lui aussi parfaitement visible.