«Downton Abbey», la recette magique du succès

Le 26 septembre 2010, les portes du somptueux château de Downton Abbey s’ouvrent sur la chaîne anglaise ITV. Les téléspectateurs britanniques font la connaissance des maîtres des lieux : le Comte de Grantham, Lord Crawley, et son épouse Cora. Le quotidien de cette famille d’aristocrates, dont la narration débute en 1912, va rapidement passionner le public. Julian Fellowes, le scénariste de cette saga dramatique, a eu le génie de ne pas s’attarder uniquement sur la vie des propriétaires du domaine et de leurs trois filles. La série narre avec autant de justesse et de passion le quotidien des nantis qui vivent dans la demeure que celui de tout leur personnel. Les vies amoureuses ou les tracas quotidiens de la cuisinière, du majordome, des gouvernantes et de toutes les petites mains de ce magnifique château sont autant d’intrigues qui rythment les épisodes. Dans un décor aux détails savamment travaillés et en costumes d’époque, « Downton Abbey » devient très rapidement un succès mondial.