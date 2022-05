À vos fourchette pour le StrEat Fest

StrEat Fest

Durant 4 jours, des chefs, restaurateurs et artisans venus des quatre coins du pays installeront leurs fourneaux à Tour & Taxis pour partager leur passion de la cuisine et des bons produits. Ils seront mis au défi de la Street Food afin de vous faire découvrir des plats uniques et savoureux. Des concerts et DJ sets, des ateliers et des artistes de rue viendront accompagner vos découvertes culinaires pour plonger le festival dans une ambiance survoltée comme seule la Belgique en a le secret.

Du 12 au 15 mai, Tour & Taxis, avenue du Port, 86C à 1000 Bruxelles.