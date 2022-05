Natasha St-Pier: «Le yoga m’a aidée à affronter la maladie de mon fils»

Alors qu’elle a vendu des millions de disques et connu le succès international, la chanteuse canadienne a pris ses distances avec le monde du show-business depuis quelques années. La naissance de son petit garçon a redistribué les cartes d’une carrière pourtant bien engagée : « Les priorités changent quand on devient parent. Avant, je pouvais me permettre de me consacrer pleinement à mon travail », nous confie Natasha St-Pier, « aujourd’hui, ma passion, c’est mon fils, c’est ma vie de famille. Je partage mon temps différemment et je recherche une vraie qualité de vie désormais. »