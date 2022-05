Compliquez votre mot de passe!

Une étude récente, qui concernait notre pays, dévoile que nous utilisons encore des mots de passe très simples. Dans le top 10 : 123456, azerty ou encore Anderlecht et Standard. Malheureusement, des mots de passe de ce type n’ont aucune chance de résister aux outils utilisés par les pirates. Comme le 7 mai est la journée mondiale du mot de passe, nous vous partageons les résultats d’un test de la société Hive Systems. Elle a mesuré le temps nécessaire pour retrouver un mot de passe utilisé sur un site. Normalement, il est crypté sur le serveur de destination mais, malheureusement, l’algorithme très souvent utilisé n’offre plus la sécurité nécessaire. Si votre mot de passe ne compte que 8 caractères et même s’il intègre des majuscules et des minuscules avec chiffres et caractères spéciaux, pour les pirates qui vont utiliser une carte graphique, il ne faudra que 5 heures pour l’identifier. Et s’ils utilisent 8 cartes de ce type, en 39 minutes à peine votre mot de passe sera récupéré !