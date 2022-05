Testé pour vous: les Ray-Ban Stories

EssilorLuxottica et Meta. Le premier est un groupe franco-italien spécialisé dans la conception de verres optiques et la fabrication de lunettes. Il possède les marques Essilor, Varilux ou encore Ray-Ban. Le second est ce géant californien qui englobe notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. Deux entreprises venues d'horizons bien différents et qui ont choisi de collaborer pour mettre au point ces lunettes "intelligentes". Trois modèles sont proposés - Wayfarer, Round et Meteor -, chacun dans une variété de couleurs. Notre exemplaire de test contenait des verres solaires, mais rien n'empêche d'y faire insérer des verres correcteurs: ce sont de vraies bonnes lunettes. Ce qui les distingue, c'est l'électronique discrètement embarquée. Les deux petits cercles situés en haut et sur le côté de chaque verre abritent des capteurs 5 MP. Un bref appui sur le bouton positionné sur la branche droite des lunettes initie la capture d'une séquence vidéo de 30 secondes maximum. Une longue pression, elle, entraîne la prise d'une photo. On peut aussi utiliser une commande vocale.