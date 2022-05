Test du jeu vidéo «Slipstream» : l’arcade 16 bits

Depuis quelques années, on assiste à une véritable déferlante de jeux de course arcade old school en pixel art. Après l’excellent Horizon Chase et le très sympathique Hotshot Racing, place à Slipstream.

S’inspirant assez ouvertement d’Outrun, Slipstream est un jeu de course arcade en pixel art dans la plus pure tradition du genre qui se distingue de son modèle par la diversité de ses modes de jeu. Le drift est l’élément principal du gameplay.

Sorti sur PC en 2018, Slipstream a aujourd’hui droit à une seconde chance sur consoles. Le jeu de course d’Ansdor séduit par son ambiance rétro et ses jolis décors en pixel art. On a l’impression de rejouer à un vieux titre 16 bits. Les sensations sont là et le contenu est assez riche. Clairement, Slipstream tire d’ailleurs son inspiration d’Outrun, avec des courses contre le chrono dans des décors aussi variés que colorés. L’originalité vient ici de la présence de nombreux modes de jeu alternatifs, du battle royale à 16 joueurs au mode tournoi, qui se rapproche plus d’un Mario Kart.