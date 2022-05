Une nécessaire éducation aux médias

Nous vivons, en permanence, connectés à de nombreux médias. C’est d’autant plus vrai pour les enfants et les ados qui surfent, dès leur plus jeune âge, sur internet et les réseaux sociaux. Or, ils sont rarement préparés à faire le tri dans toutes les informations dont ils sont bombardés en permanence, ce qui les expose à la désinformation, la manipulation, le cyberharcèlement… L’éducation aux médias semble donc nécessaire dans le parcours scolaire. Son but est de faire des citoyens des spectateurs à la fois actifs, autonomes et critiques des informations qui les assaillent quotidiennement mais aussi de les former afin qu’ils puissent maîtriser les outils d’expression et de communication médiatique.