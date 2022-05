Un acteur des «Feux de l’amour» se réjouit de la grossesse de sa femme avant de découvrir une information choquante

Steve Burton, acteur de la série « Hôpital central » et des « Feux de l’amour », a découvert que l’enfant porté par sa femme n’était pas le sien.

Steve Burton alias Jason Morgan dans la série « Hôpital Central », le plus ancien feuilleton américain toujours en production, et Dylan McAvoy dans « Les feux de l'amour ». Il est marié depuis 23 ans à Sheree Gustin, qu'il a rencontrée sur le plateau de « Hôpital Central » dans les années 90. Ils ont trois enfants, âgés de 7, 16 et 18 ans.

Récemment, l'acteur de 51 ans partageait une bonne nouvelle, bien qu'inattendue: sa femme, âgée de 47 ans, était enceinte de leur quatrième enfant.