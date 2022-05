Renaud raconte son angoisse de la mort: «Chaque jour, je me dis: c’est le dernier jour du reste de ma vie»

La mort est « une angoisse » pour Renaud. « Chaque jour, je me lève et je me dis : c'est le dernier jour du reste de ma vie. »

Renaud explique au Parisien qu'il ne boit plus d'alcool depuis un an et demi. Il suit une psychothérapie pour tenter de comprendre d'où viennent ses addictions. "La psy est très sympathique mais elle n'a pas encore réussi à trouver", dit-il. "Mes copains non plus. Mais ça va aller."