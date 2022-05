À la télé ce soir: «Simon Coleman» et «L’ombre d’Emily»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Mon garçon, à 20h35 sur La Trois - Deux étoiles

de Christian Carion (2017)

L’auteur de « Joyeux Noël », « L’affaire Farewell » et « En mai, fais ce qu’il te plaît » retrouve son acteur fétiche, Guillaume Canet, en tête d’affiche de ce récit de style « bonne série B US », et dans un rôle qui n’aurait certainement pas déplu au Mel Gibson de « Blood Father » ! Tourné en moins d’une semaine et sans la moindre répétition, ce thriller aussi pur et dur que basique est une belle réussite démontrant que les gros budgets, les effets spéciaux et les scripts tordus n’ont pas le monopole du genre. Fait Chevalier de la Légion d’Honneur depuis 2011, le quinquagénaire de Cambrai reste une personnalité à part dans le paysage d’un cinéma français qui en manque toujours cruellement.

Bon rétablissement !, à 21h10 sur France 3 - Deux étoiles

de Jean Becker (2014)

Le script choral autour de Gérard Lanvin coincé dans son lit d’hôpital apparaît naturel et va dès lors à l’encontre de la production parisienne d’aujourd’hui, ce qui de la part du vétéran du cru n’a évidemment rien d’étonnant. On apprécie d’autant que les dialogues sont de cet autre « vieux de la vieille » qu’est Jean-Loup Dabadie.

Independence Day, à21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Roland Emmerich (1996)

L’énorme machine hollywoodienne dans toute sa splendeur ! A-t-on fait pire depuis ? Pas vraiment. Quelques touches d’humour sauvent presque brillamment la mise. Une allusion assez lapidaire à notre force aérienne a fait rire tout le monde en Belgique, sauf évidemment à la Défense nationale.

US Marshals, à 22h35 sur 13e Rue - Deux étoiles

de Stuart Baird (1998)

Débarrassée de Harrison Ford, cette suite tout aussi spectaculaire du « Fugitif » laisse tout le champ libre à Tommy Lee Jones qui s’en donne à cœur joie tout au long d’un suspense relancé sans relâche, et mis en scène avec efficacité par le futur monteur de « Casino Royale » et « Skyfall », qui fut aussi le fidèle collaborateur de Richard Donner.

Independence Day : Resurgence, à 23h50 sur TMC - Deux étoiles

de Roland Emmerich (2016)