À la télé ce soir: « Mask Singer » et « Bloody Milkshake » (vidéos)

Bernard-l'hermite, poisson corail, et désormais coccinelle et tigresse ont fait tomber les masques. Derrière ces costumes, Teri Hatcher, la star hollywoodienne, ainsi qu'un surprenant Marc-Antoine Le Bret, auteur d'une époustouflante et trompeuse prestation au micro de "Tu m'oublieras", le tube de Larusso. Quelles personnalités vont connaître un sort similaire ce soir ?

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La main qui tue », à 23h10 sur Tipik - Trois étoiles

de Rodman Flender (1999)

Une comédie d’horreur devenue culte, avec de l’humour et des gags parfois de mauvais goût et une BO d’enfer ! Même si on n’est pas très fan du gore, le fou rire est souvent garanti. Aucun poncif de Halloween n’a été oublié pour que la fiesta soit complète. Et elle l’est !

« Babysitting », à 20h10 sur Plug RTL - Deux étoiles

de N. Benamou et Philippe Lacheau (2014)

Quand les invités du babysitteur débarquent en masse pour fêter son anniversaire dans la luxueuse bicoque du boss, ça ne peut que tourner au délire. Voilà le « Project X » à la française qui a fait crier au génie lors de sa sortie estivale, outre-Quiévrain. C’est vrai qu’il y a quelques bons gags et que Gérard Jugnot est particulièrement drôle dans le rôle du boss en question.

Twilight, chapitre 5 : révélation, 2e partie, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Bill Condon (2012)

À l’image de son prédécesseur, ce dernier titre de la « saga du suçon » s’est fait abondamment allumer par ses détracteurs qui l’ont également qualifié d’« involontairement drôle ». La saga a toujours autant irrité que fasciné. Il faut toutefois et jusqu’au bout lui reconnaître une cohérence de style indiscutable et une ambiance particulière qu’on ne peut dénigrer, surtout chez les amateurs d’un genre qu’on croyait devenu exclusivement réservé à Tim Burton.

« Éducation sentimentale », à 01h10 sur France 3 - Deux étoiles

d’Alexandre Astruc (1962)