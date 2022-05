À la télé ce soir: « The Voice, la plus belle voix » et « Tandem » (vidéos)

« The Voice, la plus belle voix », à 21h10 sur TF1

Après les Cross Battles, les Talents toujours en lice s'affrontent une seconde fois dans les Super Cross Battles. Pour cette dernière marche avant la demi-finale en direct, aucun «save» n'est plus possible pour les quatre coachs. C'est donc au public présent de décider quels Talents pourront accéder au Live. Une fois de plus, les coachs vont devoir faire preuve de stratégie pour conduire le plus de Talents possible en demi-finale ! Une soirée qui s'annonce mémorable et pleine de surprises avec un niveau vocal exceptionnel. Plus que jamais, l'issue est incertaine pour les Talents comme pour leurs coachs. Alors, qui se qualifiera pour les Live ?

« Tandem », à 20h56 sur La Une

Le corps d'un homme déguisé en pirate est retrouvé sur la plage. Visiblement mort noyé, il est pieds et poings liés, aurait-il subi le supplice de la planche? Et qui est cet homme, serait-ce un vrai pirate? Paul et Léa découvrent qu'il avait reçu la célèbre marque noire comme dans l'île aux trésors, quelqu'un le menaçait? Est-ce lié au trésor de Gaspard Dot que la victime prétendait avoir découvert ?