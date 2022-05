À la télé ce soir: « De Gaulle » et « Visions » (vidéos)

En juin 1940, le maréchal Pétain veut arrêter la lutte armée contre l'Allemagne. Le président du conseil Paul Reynaud et le général de Gaulle veulent continuer le combat mais ne sont pas entendus. L'armistie est signée. De Gaulle se rend à Londres pour chercher de l'aide auprès de Winston Churchill...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Douleur et gloire », à 21h05 sur Arte - Trois étoiles

de Pedro Almodóvar (2019)

Le destin d’un cinéaste vieillissant et défaillant, ayant connu la gloire et les amours interdites au lendemain d’une enfance d’abord marquée par la pauvreté puis par un passage avorté au séminaire ! Toute ressemblance avec un pair ayant réellement existé et toujours donc bien vivant n’est évidemment pas une coïncidence, d’autant que le gaillard est seul crédité au script. Quoique très joliment édulcoré dans sa mise en scène, surtout au niveau des décors, cet « auto-biopic » sonne juste d’un bout à l’autre.

« L’héritier », à 21h10 sur C8 - Trois étoiles

de Philippe Labro (1972)

Servi par une belle complicité entre Jean-Paul Belmondo et le toujours regretté Charles Denner, ce portrait peu édifiant et excessif des sphères du pouvoir brasse son quota de lieux communs tout en gardant un rythme et un climat passionnants.

« Doctor Strange », à 21h10 sur TF1 - Deux étoiles

de Scott Derrickson (2016)

Après un double retour resté confidentiel par le registre d’horreur, l’auteur de « L’exorcisme d’Emily Rose » et du remake du « Jour où la Terre s’arrêta » est revenu à la science-fiction avec cette superproduction Disney/Marvel à 165 millions de dollars. De quoi engager un casting assez éblouissant (Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton, Rachel McAdams) derrière Benedict Cumberbatch incarnant cet énième super-héros né de l’imagination de feu Stan Lee. Une réussite sur le plan visuel, à faire pâlir les effets spéciaux d’« Inception » !

« Disturbing the peace », à 21h00 sur 13ème Rue - Une étoile

de York Shackleton (2019)