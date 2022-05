Pour contrer la propagande du Kremlin, une radio associative localisée en France émet jusqu’en Russie

Installée dans le sud de la Gironde, Radio for Peace International propose des flashs et des reportages pour donner aux Russes un autre regard sur la guerre.

C’est dans le sud de la Gironde (France) qu’opère une radio pas comme les autres… Radio for Peace International (RFPI) émet en ondes courtes et en langue russe dans le but de lutter contre la propagande qui s’est intensifiée en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Nos confrères de Franceinfo ont interviewé celui qui derrière son micro et son ordinateur au moyen de flashs infos et de reportages, propose aux Russes un autre discours que celui qu’ils ont l’habitude d’entendre.

Sylvain Clament organise des émissions trois fois par semaine et les reportages sont réalisés bénévolement par des journalistes ukrainiens, russes et tchétchènes réfugiés un peu partout en Europe. L’une d’entre eux, Anastasia Kirilenko, a fui la Russie en 2014 après l’annexion de la Crimée. Elle a décidé de ne pas rester « les bras croisés » et collabore avec cette radio. Grâce à des « écoutes téléphoniques obtenues par la justice », elle réalise depuis Paris, un sujet qui aborde les liens entre le Kremlin et la mafia.