A la télé ce soir : « 10 jours sans maman » et « Hitler-Staline, le choc des tyrans » (vidéos)

Unités de temps, de lieu et d’action : incroyable mélange de « La tour infernale » et du « Train sifflera trois fois », l’un des meilleurs films d’action de l’histoire hollywoodienne, qui fit du jour au lendemain de Bruce Willis la nouvelle star du muscle de la West Coast pas idiote du tout.

Sur les traces des « Perfect Mothers » d’Anne Fontaine, la fille de Patrice (« Des chiffres et des lettres », « Fort Boyard ») et petite-fille du grand éditeur Robert signe un premier long-métrage assez réussi, avec cette variante de « La maladie d’amour » où ses deux copines quadragénaires Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze se laissent séduire par trois jeunes plus vraiment ados. Moins cliché que redouté, et en fin de compte plus nuancé que prévu.