Britney Spears sortira un livre autobiographique avant la fin de l’année

La chanteuse américaine Britney Spears devrait sortir un livra autobiographique d’ici la fin de l’année. Celui-ci reviendra sur les débuts de la star, ses relations familiales ainsi que sa vie sous tutelle. « Je veux raconter mes secrets !!! Ceux que j'ai dû garder ces 15 dernières années, je dirai qu'ils sont honnêtement terrifiants », a-t-elle écrit dans un post Instagram depuis supprimé. « J'avais tellement de reproches que je voulais partager et évoquer, mais on me disait de me taire. [...] Et puis toutes les offres d'argent pour raconter ma version de l'histoire... et tous les documentaires étaient des ordures! [...] Donc mon livre sort à la fin de l'année... Une fois qu'il sera publié, je ne sais pas trop ce qui va se passer... »

Pour se faire, la star a signé un contrat de 15 millions de dollars avec la maison d’édition « Simon & Schuster ». Il s’agit de l’un des plus importants contrats en la matière, selon Page Six.