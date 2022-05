La Grèce, une passion pour Philippe et Mathilde

Le Roi écoute les explications du conservateur, puis s’approche d’un bas-relief, sort son iPhone et fait une photo. Un peu plus loin, il s’émerveille devant un élément rescapé de la frise du premier Parthénon. Il est tranquille et serein, Philippe, pas de mur de presse à l’horizon, ça change ! Il est dans son élément aussi. C’est lui qui a demandé à intercaler la visite de l’extraordinaire musée de l’Acropole d’Athènes dans le programme très chargé de son voyage, regrettant de ne pouvoir y consacrer plus de temps. Nous sommes presque au terme de la deuxième journée de la visite d’État du couple royal en Grèce.