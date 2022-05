Investir dans des collections, un bon placement ?

Avec des taux abyssaux sur les carnets d’épargne et les remous sur les marchés boursiers, certains sont tentés par investir dans des produits un peu différents. On fait un point cette semaine sur un secteur en vogue : les collections. Ceux qui peuvent se le permettre placent des sous dans des voitures, des montres ou des bouteilles de vin de prestige, mais on peut déjà investir de petites sommes dans des timbres, des pièces de monnaie ou des gravures. Intéressant ? Risqué ?