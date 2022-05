«Top Chef»: un juré américain impressionné par la nappe comestible d’un candidat (vidéo)

Chaque semaine, des grands cuisiniers sont invités dans le concours « Top Chef ». Ce lundi 9 mai, c’était au tour du chef américain Mike Bagale, le célèbre inventeur de « la nourriture flottante ». Il a mis au défi les sept candidats encore dans l’aventure d’imaginer un plat qui n’existe pas. Un sacré challenge face à ce chef expérimenté.

Pour tenter de se démarquer, Lucie a décidé de carrément réaliser une nappe comestible, à base de poulet et de fleurs. Au départ, face à sa création et une assiette vide, Mike Bagale est complètement décontenancé. Puis il comprend : « Ça y est, je comprends ce qu’il se passe. Cela me plaît beaucoup, c’est un concept très ambitieux pour un repas. J’ai touché la nappe, elle est comestible. C’est très impressionnant. Je n’ai jamais mangé de nappe auparavant. » Une création inédite qui a bluffé le chef.