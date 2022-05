Kendrick Lamar prend les traits de Will Smith et Kanye West dans son dernier clip (vidéo)

Dans sa vidéo, le rappeur a décidé de prendre les traits de personnalités bien connues pour illustrer les thématiques qu’il aborde. Après une absence de 5 ans, il revient en se glissant dans la peau de Will Smith, Kanye West, Jussie Smollett, Kobe Bryant, Nipsey Hussle et OJ Simpson.

Le clip de sa chanson « The Heart Part 5 » rassemble déjà 12 millions de vues après sa sortie le lundi 9 mai à deux heures du matin en Belgique.

À chaque fois pour servir son propos, Kendrick Lamar fait appel aux technologies du deepfake pour réussir ces métamorphoses. En prenant le visage de Will Smith, le chanteur lance une pique au comédien : « Dans le pays où les gens blessés blessent plus de gens, j’appelle pas ça de la culture ». Il fait ainsi référence à la gifle de Will Smith à Chris Rock lors des Oscars de mars dernier.

Dans une autre séquence, Kendrick Lamar aborde les problèmes de santé mentale. Il fait alors référence à Kanye West en prenant son visage. L’ex-mari de Kim Kardashian a été diagnostiqué d’un trouble bipolaire en 2016. Depuis, le rappeur a révélé prendre parfois son traitement de façon sporadique.