Essai de l’Alfa Romeo Tonale: un SUV en mission reconquête

Si la genèse de cette nouveauté capitale pour Alfa a connu quelques ralentissements, c’est parce que Jean-Philippe Imparato, patron de la marque, ne trouvait pas encore le Tonale « assez bon ». Il avait demandé aux ingénieurs de poursuivre le travail. Aujourd’hui, il est censé être à la hauteur des attentes et n’a donc plus d’excuses : il a l’obligation d’être une Alfa – sexy et excitante à conduire – et une voiture sur laquelle on peut compter. Pour la première qualité citée, on peut dire « validé » ! Dessin sobre mais séduisant, proportions harmonieuses, blocs optiques de caractère… Le Tonale rappelle en effet que les Italiens restent décidément des maîtres du design.