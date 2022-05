Essai de la CFMOTO 800MT Sport: sérieuse montée en régime

CFMOTO lance sa seconde offensive avec l’arrivée de deux machines appelées à dominer la gamme du constructeur chinois : les 800MT Sport & Touring. Découvrons la plus sportive des deux.

CFMOTO et KTM sont partenaires depuis 2011. En 2017, les deux marques signent une coentreprise qui permet la production et la vente des motos du constructeur autrichien en Chine. Et aujourd’hui, les nouvelles 800MT se voient équipées du bloc bicylindre que l’on a bien connu sur les 790 autrichiennes. En d’autres mots, cette CFMOTO 800MT (pour Multi-fonction Touring) est une nouvelle CF construite sur la base d’un ancien moteur KTM. Concrètement, cela ne l’empêche pas de démontrer d’indéniables qualités pour un prix d’achat attractif (10.999€) par rapport à la concurrence bien établie. Vu comme cela, l’offre de CFMOTO devient vraiment très sérieuse.