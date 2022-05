Opel: 160 ans en 2022

Pour marquer le coup, Opel Classic propose de se plonger dans l’histoire de l’entreprise grâce au nouveau circuit thématique « 160 ans d’Opel » disponible en ligne. C’est par un site internet que vous ferez ce voyage dans l’histoire de l’entreprise, des premières machines à coudre et des bicyclettes « made in Rüsselsheim » à l’Opel Mokka-e. Les visiteurs retrouveront de nombreuses icônes et best-sellers Opel, mais aussi des véhicules innovants qui ont battu des records, comme l’Opel Elektro GT, version électrique du célèbre coupé développé il y a 50 ans. Tout ça et plus sur le site www.opel.com/opelclassic.