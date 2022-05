À la télé ce soir: la première demi-finale de l’Eurovision ou «Koh-Lanta»

« Eurovision : première demi-finale », à 21h00 sur Tipik

Lors de cette première demi-finale, vous allez découvrir les prestations de 17 pays en lice pour décrocher le ticket pour la grande finale de l'Eurovision qui se déroulera le samedi 14 mai à Turin (Italie). Au programme : Albanie, Lettonie, Lituanie, Suisse, Slovénie, Ukraine, Bulgarie, Pays-Bas, Moldavie, Portugal, Croatie, Danemark, Autriche, Islande, Grèce, Norvège et Arménie. À l'issue des performances, dix pays seront qualifiés grâce au vote du public et d'un jury professionnel. Les téléspectateurs français pourront voter pour cette première étape.

« Koh-Lanta, le totem maudit », à 21h10 sur TF1

À Palawan, l'opposition entre Rouges et Jaunes perdure, mais les dés sont pipés. Certains jouent double jeu et cela complique les stratégies, et brouille les esprits. Entre épreuves attendues, et récompenses inoubliables et réconfortantes, les naufragés vont avoir des émotions fortes. Dans «Koh-Lanta», tout est possible et c'est encore plus vrai dans cette saison inédite. C'est du jamais vu : il n'y a pas un, mais deux totems cette année ! Celui que connaissent les téléspectateurs, le totem d'immunité, qui protège les gagnants... et le totem maudit ! Perdre une épreuve, c'est en hériter et subir l'une de ses nombreuses malédictions (élimination directe, voix au conseil, handicap, exil...).