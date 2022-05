L’été se prépare, voilà ce qu’il est temps de faire dans votre jardin (vidéo)

– Les arbres/arbustes en conteneur peuvent encore être plantés, et ce, même s’ils sont en fleurs : lilas, groseilliers sanguins, seringats, arbres à perruques, cornouillers… Parmi les arbres : tulipiers, arbres aux mouchoirs, catalpas…

Un arbuste qui se voit de loin : le Cornus florida est un arbre faisant des jaloux dans le voisinage des jardins où il est planté. Il se pare en mai d’une multitude de petites fleurs étoilées entourées par quatre bractées pouvant être blanches, rose pâle ou rose foncé. Des fruits (cornouilles) ovoïdes en forme de fraises vont succéder à cette floraison. Planter le cornouiller au soleil ou à mi-ombre, mais éviter les situations brûlantes et exposées aux vents chauds et secs qui abîment son feuillage. Assez rustique (-20º) ; sol : humifère, frais et bien drainé (mettre des graviers dans le fond du trou). Apporter du compost bien mûr à la plantation.

Pelouse

Avec les premières tontes, c’est aussi le moment de redessiner les contours avec un dresse-bordure. Pour tondre les bords, tenir la débroussailleuse à la bonne hauteur et balayer doucement l’herbe jusqu’à recouper de manière satisfaisante ; certains outils possèdent une tête réglable perpendiculairement : un plus pour ceux qui souffrent du dos !

On en profite aussi pour reboucher les zones pelées avec des semences pour regarnissage ; disposer un morceau de treillis à poules sur les zones regarnies empêchera les animaux domestiques d’aller y gratter la terre. Terminer par un bon arrosage en pluie fine.

– Les géraniums vivaces : voici des plantes vraiment sans problèmes, avec une floraison qui dure tout l’été. Personnellement, je les aime tous.

Exposition : soleil et mi-ombre.

Sol : ordinaire, bien drainé.

Shutterstock

Au potager

– Semer les haricots à rames en poquets de 3-4 graines ; faire des semis à intervalles de quinze jours à trois semaines pour pouvoir en récolter régulièrement. Prévoir un treillis ou un tipi pour les faire grimper.

– Ardenne et Hautes Fagnes : on peut à présent planter les pommes de terre.

J’ai choisi la variété Nicola (hâtive) : faire des sillons de 5 cm de profondeur (sol lourd) et espacés de 60 cm ; 35 cm entre les plants. Butter une première fois lorsque le feuillage aura atteint 10 cm de haut, une seconde fois à 20 cm.

Au balcon dans des bacs/potagers surélevés

Après avoir passé l’hiver au chaud, les plantes méditerranéennes vont pouvoir être sorties dès le 15 mai. On maintient les protections des autres frileuses jusqu’à ce que tout risque de gel soit définitivement passé.