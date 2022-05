Petites histoires de la mode (36): du smoking à la queue-de-pie

Dans un livre aussi dense qu’une garde-robe qui déborde, Martine Magnin et Mathilde de Jamblinne nous parlent chiffons avec passion. Extraits.

Le smoking est un ensemble habillé composé d’une veste à larges revers de tissu satiné et d’un pantalon orné d’une baguette de satin sur la couture extérieure de chacune des deux jambes. En 1966, le créateur de mode Yves Saint Laurent a introduit les smokings dans les armoires pour femmes et il est devenu, pour elles, un style populaire dans les années 1970. Depuis lors, les smokings sont portés non seulement par les hommes, mais aussi par la gent féminine.