Air de familles: l’influence positive des câlins

Ce n’est un secret pour personne : les câlins, ça fait du bien ! C’est vrai à tout âge, mais peut-être davantage encore chez les enfants car le toucher est le sens qui se développe le plus rapidement chez eux. Les câlins ont un tas d’effets bénéfiques sur le développement des petits : ils les aident à se sentir en sécurité, à créer des liens avec leurs parents et leurs proches, à faire confiance aux autres et à leur environnement, à gérer des situations stressantes ou conflictuelles, à mettre des mots sur leurs émotions et à les partager.