Un lien a été établi entre le climat et la chute de l’Empire romain

Fondé par Auguste, il a été l’un des plus grands et des plus prospères. Avec 75 millions d’habitants, l’Empire romain représente un quart de la civilisation à l’époque. Colossal ! Il a dominé le monde pendant plus de cinq siècles. Il s’y développe des réseaux routiers hors norme, des aqueducs gigantesques, de riches cultures de céréales… Encore aujourd’hui, la longévité de cette civilisation fascine. Mais après avoir vécu l’âge d’or, l’énigme de la chute de l’empire demeure. Longtemps, la thèse d’une longue décadence a été privilégiée. Aujourd’hui, de nouvelles hypothèses voient le jour : l’Empire romain aurait disparu à cause de modifications climatiques et des épidémies qui se sont propagées comme des traînées de poudre.