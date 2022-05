Haro sur l’e-commerce, par Ken Loach

Cela fait un bon bout de temps que Ricky et Abby éprouvent des difficultés financières, alors qu’ils tentent de donner à leurs deux enfants une existence heureuse. Elle travaille comme aide à domicile pour des personnes âgées. Un job de plus en plus mal payé et exigeant. Lui enchaîne les boulots précaires. Le dernier en date : livreur pour un site de commerce en ligne. Il doit fournir lui-même tout son matériel, à commencer par la camionnette, et financer le logiciel donnant accès aux livraisons. Pire : en cas d’absence, il doit s’engager à trouver lui-même un remplaçant ! Le moindre grain de sable peut s’avérer catastrophique. Ricky le sait et le redoute. Et c’est ce qui va lui arriver dans un enchaînement diabolique. « Sorry We Missed You » est tout simplement le message standard délivré par les livreurs en cas d’absence du destinataire.