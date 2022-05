La synesthésie, une perception du monde unique

C’est un phénomène fascinant qui se passe dans le cerveau. Chez certaines personnes, « l’organisation du cerveau est telle que des sens comme la vue, le toucher ou l’ouïe, par exemple, sont très fortement connectés, bien plus que la normale ». C’est ce qu’on appelle la synesthésie. Certains voient ainsi les lettres ou les chiffres en couleur. Les textes et les livres qu’ils lisent se transforment en un véritable « arc-en-ciel ». C’est le cas d’Émilie Caspar, chercheuse en neurosciences, qui connaît ce phénomène depuis la naissance. Elle est « synesthète graphème-couleur » : « Pour chaque lettre et chaque chiffre, j’associe une couleur. Mon A, par exemple, est rouge et je l’ai toujours perçu comme cela. Mon E et mon 2 ont, par contre, exactement la même teinte, le vert. Je dois du coup me concentrer pour ne pas les intervertir quand je les rencontre », explique la jeune femme, qui a pris conscience de cette différence en première année à l’université lorsqu’un de ses professeurs a abordé ce thème en cours.