La difficile préparation du groupe ukrainien pour l’Eurovision: «Si nous gagnons, ce sera une victoire pour tous les Ukrainiens»

Kalush Orchestra est donc repêché pour le concours… quelques jours avant le déclenchement du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Aujourd’hui, tous les membres du groupe sont engagés sur le terrain. En effet, étant en âge de se battre, ils ont l’interdiction de quitter le pays et peuvent être appelés à rejoindre les forces de défense. C’est déjà le cas de l’un d’entre eux. Oleg Psiuk a quant à lui lancé une organisation : « Le troisième jour de la guerre, j’ai créé une organisation de volontaires pour aider à reloger des gens et à transporter des médicaments et des vivres (…) Toute ma famille est toujours en Ukraine. Ils sont tous restés là où ils vivaient avant la guerre, et où trois fois par jour maintenant résonnent les sirènes des alertes aériennes. Il n’y a aucune zone sûre actuellement en Ukraine. Quelques amis ont rejoint le front. Deux ont perdu la vie », explique-t-il.

Un concours toujours important en Ukraine

Finalement, tous les membres ont pu se rendre à Turin pour se présenter au concours à l’exception de MC CarpetMan qui préfère rester sur le front face aux Russes. Les membres devront rentrer immédiatement après le concours, c’est la condition de leur exception temporaire pour sortir du pays. Mais le concours de l’Eurovision reste important rapporte Oleg Psiuk au Figaro.TV : « L’Eurovision a toujours été un événement important en Ukraine, mais il l’est plus encore depuis la guerre, car tout le monde a maintenant conscience qu’il faut défendre l’image de notre pays à l’international ».