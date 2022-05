L’acteur Jesse Williams complètement nu dans une pièce de théâtre, quelqu’un balance la photo sur Twitter Une vidéo et une photo problématiques de l’acteur Jesse Williams, connu pour son rôle de Jackson Avery dans « Grey’s Anatomy », circulent sur Twitter. Il y apparaît dans le plus simple appareil.

Par la rédaction Publié le 11/05/2022 à 08:32 Temps de lecture: 2 min

L'acteur Jesse Williams, connu pour son rôle de Jackson Avery dans Grey's Anatomy, se produit à Broadway dans la pièce de théâtre Take me out. Elle raconte l'histoire d'un joueur de baseball gay. Une grande partie de la pièce se déroule dans un vestiaire et les acteurs se mettent à nu lors d'une scène de douche.

Une personne du public a filmé et photographié Jesse Williams nu et a posté vidéo et photo sur Twitter. Ce que regrette l'AEA, qui regroupe plus de 51.000 personnes de l'industrie du théâtre. « En tant qu'acteurs, nous acceptons régulièrement d'être vulnérables sur scène afin de raconter des histoires difficiles et stimulantes », peut-on lire dans un communiqué. « Cela ne signifie pas que nous acceptons que ces moments de vulnérabilité soient largement partagés par quiconque a envie de se faufiler avec un appareil d'enregistrement dans le théâtre. »

« À chaque représentation, il y a une compréhension mutuelle entre le public et les interprètes que nous partageons une expérience limitée à ce temps et à ce lieu. Cette confiance nous permet d'être exposés à la fois émotionnellement et physiquement », poursuit la déclaration, qualifiant l'acte de « harcèlement sexuel et de violation effroyable du consentement ».

Lundi, Jesse Williams parlait de cette scène de nu avec l'animateur Andy Cohen. « Tout le monde autour de moi me disait: Tu es sérieux ? Tu es sur ? Tu vas te mettre nu, nu, nu? Tout le monde en fait tout un plat. C'est un corps. Une fois que tu le vois, tu réalises, peu importe. C'est un corps. Je dois juste ne pas en faire tout un plat. » Il n’a pas encore réagi au scandale actuel.