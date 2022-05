Cette Porsche appartient-elle à la police?

Gyrophares et autocollants, tout y est sur cette superbe Porsche présentée au salon de Courtrai. Mais malgré ce qu’on peut y voir, la voiture n’appartient pas à la police. Sur Twitter, le service de la police locale de Malines-Willebroek répond aux questions des internautes.

La voiture est un modèle d’exposition pour le salon et la police précise : « Non, nous n’avons pas acheté de Porsche ». Malgré l’insistance des messages, la police assure que non, elle n’achètera pas la voiture. La police précise également qu’elle n’était pas au courant que ses autocollants se retrouveraient sur l’une des voitures exposées.