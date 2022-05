Moment de panique: des passagers reçoivent des photos d’un crash d’avion avant leur décollage

Selon un communique de la police, « neuf personnes arrêtées, originaires d’un village du nord d’Israël, sont soupçonnées d’avoir diffusé des images de catastrophes aériennes dans un avion, ce qui a provoqué la panique à bord et retardé le décollage de plusieurs heures ».

Mardi 10 mai, les passagers d’un avion décollant de Tel-Aviv ont eu un moment de panique. Quelques minutes avant le décollage de leur avion, les voyageurs qui devaient se rendre à Istanbul en Turquie ont reçu simultanément des photos d’un crash d’avion via le système Airdrop de leurs Iphones.

Parmi les documents, les passagers ont reçu des photos et des vidéos. À cause de cette panique justifiée, l’avion a eu quatre heures de retard. La police a indiqué que les suspects étaient encore en train d’être interrogés et que « la diffusion de ces images pouvait être interprétée comme une menace terroriste ».