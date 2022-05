Une membre des Pussy Riot fuit la Russie déguisée en une livreuse de repas

Elle fait partie depuis longtemps du mouvement des Pussy Riot, un groupe de rock féministe qui conteste fréquemment le pouvoir en Russie. En avril dernier, Maria Aliokhina a réussi à s’enfuir du pays grâce à un stratagème. Après une autre condamnation en septembre dernier et une assignation à résidence, un couvre-feu et une interdiction de quitter Moscou, la jeune militante a décidé de prendre les devants et de s’enfuir.

Dans un entretien pour le New York Times, elle raconte comment elle a quitté son domicile avec sa compagne, déguisée en livreuse de repas. Elle a ensuite rejoint la frontière biélorusse grâce à un ami. Après trois tentatives, la jeune femme a réussi à passer la frontière et arriver à Vilnius en Lituanie grâce à des documents envoyés par ses amis. Il s’agissait d’un visa lituanien. La Russie avait confisqué son passeport, elle a alors dû présenter sa carte d’identité russe. Depuis, la jeune femme est inscrite sur la liste des personnes recherchées. Maria Aliokhina se dit contente de sa démarche : « Je suis contente de l’avoir fait, car c’est un gros et imprévisible « pied de nez » aux autorités russes ». L’artiste a laissé son téléphone derrière elle, dans l’appartement d’une amie pour ne pas être suivie.