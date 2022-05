Quand le ciel d’une ville chinoise devient rouge sang

Certains se sont inquiétés que ce soit un incendie ou pire, une attaque de missiles ou bien un phénomène extraterrestres. Les raisons derrière cette lumière sont plus simples cependant. Le bureau de météorologie local a expliqué que c’était en fait la réverbération de l’eau et la diffusion de la lumière des bateaux de pêche qui avait provoqué cette couleur dans le ciel, comme le rapporte le Global Times.

Le bureau météorologique rapporte : « Lorsque les conditions météorologiques sont bonnes, l’eau dans l’atmosphère forme des aérosols qui réfractent et dispersent la lumière des bateaux de pêche et créent le ciel rouge vu par le public ».

De plus, le phénomène n’a été observé qu’au-dessus de la ville portuaire de Zhonshan et non ailleurs dans la région. De quoi rassurer les habitants.