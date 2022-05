Meghan Markle défend les mères qui travaillent

Meghan Markle a défendu les mamans qui travaillent et les familles en général dans une nouvelle initiative américaine qui vise à augmenter l'aide concernant la garde d'enfants.

« On demande aux familles du monde entier et en particulier aux mères qui travaillent d'assumer tellement de choses. Cela n'a fait qu'être accentué par la pandémie avec la hausse des prix et l'incertitude économique. »

Meghan Markle rappelle: « Il faut un village pour élever un enfant. La garde d'enfants n'est pas seulement un impératif communautaire, c'est un impératif commercial. La création d'une main d'oeuvre plus forte commence par la satisfaction des besoins des familles. »