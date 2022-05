En fuite sur 130 km sur trois départements, les gendarmes lui crèvent les pneus au péage

Sur trois départements, un chauffard de 50 ans et alcoolisé a été coursé par les forces de l’ordre. La course a commencé à Blois pour se terminer au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, 130 km plus loin. L’homme au volant venait de voler un véhicule utilitaire à Blois dans le Loir-et-Cher et a refusé de se rendre aux forces de l’ordre puis s’est mis en fuite.

C’est finalement grâce à un guet-apens tendu par les gendarmes que le chauffard a été stoppé. Il s’est retrouvé dans un piège en entonnoir, le forçant à foncer dans l’une des barrières du péage. Un hélicoptère était mobilisé pour surveiller sa trajectoire.